Sénégal : Malang Sarr réalise enfin le rêve de son père

Convoqué pour la première fois avec le Sénégal à 27 ans, Malang Sarr n’a jamais caché son attachement aux Lions de la Téranga. Le défenseur de NEOM figure dans la première liste de Patrick Vieira, après avoir été surveillé sans être appelé sous Pape Thiaw. Un moment forcément particulier pour l’ancien Lensois, dont les deux parents sont nés au Sénégal. « J’ai toujours dit que j’étais lié avec le Sénégal depuis tout petit. Tout simplement car c’est un droit du sang. J’ai mes parents qui sont nés au Sénégal, ils y ont vécu pendant de nombreuses années, donc on a cet héritage qui est forcément fort », explique-t-il. Sarr souligne également ses liens toujours très présents avec le pays : « Je rentre au pays souvent. J’ai quasiment toute ma famille là-bas. »

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« C’était le rêve de mon père. » 🇸🇳



Quand Malang Sarr évoquait son envie de jouer avec le Sénégal pour rendre fiers ses proches ! ❤️



👉 24h avec Malang Sarr aux cotés de @YassinNfaoui, c'est à retrouver en exclusivité sur TF1+ pic.twitter.com/7pd0TTTuod — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 19, 2026

Cette première convocation possède surtout une dimension familiale très forte pour le défenseur. « Je sais déjà la joie que ça pourrait procurer à tous mes proches, à mes grands-parents, à mes parents. C’était le rêve de mon père aussi de me voir jouer pour l’équipe nationale », confie-t-il, estimant qu’avec un tel héritage, il lui était impossible de ne pas vouloir représenter le Sénégal. Sarr pourrait connaître ses premières minutes sous le maillot sénégalais lors d’une trêve comprenant trois rencontres : deux déplacements au Mozambique et en Éthiopie, les 25 et 29 septembre dans le cadre des qualifications à la CAN 2027, puis un match amical contre les Comores au Stade Vélodrome de Marseille, le 4 octobre.