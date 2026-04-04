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FA Cup : le triplé fantastique d’Erling Haaland face à Liverpool

Par Tom Courel
1 min.
Erling Haaland @Maxppp
Man City 4-0 Liverpool

Alors que Manchester City reçoit le Liverpool d’Arne Slot ce samedi en quart de finale de FA Cup, les hommes de Pep Guardiola humilient leurs adversaires à domicile. En effet, les Skyblues ont compté sur le triplé du Norvégien Erling Haaland (25 ans). Dans un premier temps, le buteur a ouvert le score sur penalty suite à la faute de Virgil van Dijk sur Nico O’Reilly dans la surface de réparation (39e).

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☄️ Erling Haaland lance les Citizens face à Liverpool !
👉 Voyez-vous les Reds revenir dans le match ?
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💪 Le doublé pour Erling Haaland contre Liverpool !!
🤖 Quelques minutes après avoir ouvert le score, le cyborg enfonce les Reds juste avant la mi-temps !
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[VIDÉO BUT📺] 🏆 #FACup
⚽ Haaland est entrain d'humilier Liverpool !
😮 Triplé pour le buteur Norvégien (4-0)
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Juste avant la pause, le Cyborg a continué ses efforts pour inscrire un doublé (45+2). En effet, Rayan Cherki combinait avec Antoine Semenyo, et celui-ci envoyait un cadeau sur la tête de l’attaquant. Sans se laisser aller, il a enchaîné le spectacle avec un triplé fantastique, décochant une frappe sans contrôle en dessous de la barre transversale (57e). Une performance XXL.

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