FA Cup : le triplé fantastique d’Erling Haaland face à Liverpool

Alors que Manchester City reçoit le Liverpool d’Arne Slot ce samedi en quart de finale de FA Cup, les hommes de Pep Guardiola humilient leurs adversaires à domicile. En effet, les Skyblues ont compté sur le triplé du Norvégien Erling Haaland (25 ans). Dans un premier temps, le buteur a ouvert le score sur penalty suite à la faute de Virgil van Dijk sur Nico O’Reilly dans la surface de réparation (39e).

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Juste avant la pause, le Cyborg a continué ses efforts pour inscrire un doublé (45+2). En effet, Rayan Cherki combinait avec Antoine Semenyo, et celui-ci envoyait un cadeau sur la tête de l’attaquant. Sans se laisser aller, il a enchaîné le spectacle avec un triplé fantastique, décochant une frappe sans contrôle en dessous de la barre transversale (57e). Une performance XXL.