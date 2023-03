Un nouveau club tente le coup Zinedine Zidane

La suite après cette publicité

Depuis plusieurs jours, Tottenham recherche l’entraîneur qui va remplacer Antonio Conte, démis de ses fonctions. Thomas Tuchel a été approché. L’Allemand a même discuté sérieusement avec les Spurs avant de dire finalement oui au Bayern Munich. D’autres techniciens, comme Mauricio Pochettino, Julian Nagelsamnn ou encore Luis Enrique, ont été contactés.

Une prestigieuse liste où figure un certain Zinedine Zidane. Libre depuis son départ du Real Madrid, le coach français intéresse les Londoniens selon Sky Italia et The Sun. Mais ZZ, qui est courtisé par le PSG, ambitionnerait plutôt de revenir au sein de la Casa Blanca pour succéder à Carlo Ancelotti. Le champion du monde 98 aurait d’ailleurs posé deux étranges conditions pour revenir à Madrid.

