Raul Asencio condamné pour conduite en état d’ivresse

L’été n’a pas été de tout repos pour Raul Asencio. Annoncé sur le départ du Real Madrid où il est finalement resté, le défenseur central a également été pris en flagrant délit de conduite en état d’ivresse lors d’un contrôle de routine à San Bartolomé de Tirajana, dans les îles Canaries. Son taux d’alcoolémie était de 0.90mg/l pour une limite fixée à 0.25mg/l, soit près de quatre fois supérieur au taux autorisé. Les faits remontent au 16 août dernier. Résultat des courses, le Madrilène a été reconnu coupable lors d’une audience sommaire et a écopé d’une lourde amende de 14 400 euros ainsi que d’une suspension de permis de huit mois.

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Ce sont de nouveaux déboires judiciaires pour lui. Il doit d’ailleurs comparaître cette semaine dans une affaire de pornographie infantile où il est accusé avec trois de ses anciens coéquipiers du centre de formation du Real Madrid d’avoir enregistré et diffusé des images à caractère sexuel sans le consentement de deux jeunes femmes, dont une mineure, lors de faits remontant à juin 2023. Les deux victimes ont finalement retiré leur plainte après l’entame de la procédure. Le parquet n’a donc pu retenir que la charge de "divulgation de secrets" et a requis deux et demi d’emprisonnement contre Asensio.