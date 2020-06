Southampton : Ralph Hasenhüttl prolonge jusqu'en 2024

Nommé entraîneur de Southampton le 6 décembre 2018 suite au licenciement de Mark Hughes, Ralph Hasenhüttl a signé une prolongation de contrat de quatre ans avec les Saints, comme annoncé ce mardi par l'actuel 14e de Premier League. Le technicien autrichien de 52 ans, qui arrivait en fin de contrat à l'issue de l'exercice 2019-2020, sera donc assis sur le banc du St Mary's Stadium jusqu'en 2024.

«Pour moi, c'était une décision simple. Simple par rapport à la relation que j'ai construite avec le club, les joueurs et les fans, et aussi à cause de la relation qu'ils ont établie avec moi aussi. J'ai dit à mon arrivée au club que nous étions au début d'un long voyage (...). La façon dont nous avons géré cela ensemble en tant que groupe a été incroyable pour moi, et je crois que nous avons maintenant des bases solides ici qui peuvent nous permettre de franchir les prochaines étapes de notre progression en équipe», a déclaré l'ancien coach du RB Leipzig dans le communiqué publié par Southampton. Le bilan total de Ralph Hasenhüttl avec les Saints est de 21 victoires, 12 matches nuls et 27 défaites.