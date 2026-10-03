AS Roma : gros coup dur avant le choc face au Real Madrid en LdC

La Roma devra composer sans Bryan Cristante pour son prochain déplacement à Côme et, sauf évolution favorable, également pour la réception du Real Madrid en Ligue des Champions. D’après La Gazzetta dello Sport, le capitaine romain souffre d’une inflammation au genou droit, après avoir déjà été gêné par des douleurs lombaires durant la trêve internationale. Une absence importante pour Gian Piero Gasperini, tant Cristante s’est imposé comme un élément essentiel de l’équilibre de son milieu de terrain depuis le début de la saison.

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Pour pallier ce forfait, Marten De Roon apparaît comme la principale solution et pourrait connaître ses premières minutes comme titulaire avec la Roma. Le Néerlandais devrait être associé à Manu Koné, même si Gasperini peut aussi envisager une autre configuration avec Niccolò Pisilli. La décision sera particulièrement scrutée avant le choc face au Real Madrid, mais une chose est déjà certaine : la Roma devra se passer d’un joueur dont l’activité, la verticalité et l’apport sur coups de pied arrêtés sont devenus précieux.