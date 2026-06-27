Coupe du Monde 2026, France : la FIFA s’est encore ridiculisée après le décès de la mère de Didier Deschamps

Au moment où l’Équipe de France poursuivait son parcours parfait dans cette Coupe du Monde 2026, une tragédie autrement plus importante que le football a frappé Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a dû quitter précipitamment les États-Unis afin de rejoindre sa famille après le décès de sa mère. Derrière les statistiques, les classements et les calculs de qualification, il y a pourtant une réalité que les grandes institutions du football semblent parfois oublier. Le sélectionneur n’était plus seulement le patron des Bleus durant quelques jours. Il était un fils confronté à l’une des épreuves les plus douloureuses de l’existence. Le groupe France a continué d’avancer avec Guy Stéphan aux commandes face à la Norvège (1-4), les joueurs ont affiché leur soutien, la Fédération française de football a accompagné son sélectionneur avec dignité. Puis est arrivée la décision de la FIFA. Refuser le port d’un brassard noir à une sélection qui souhaitait simplement rendre hommage à la mère de son entraîneur a provoqué une incompréhension totale. Une décision froide, bureaucratique, déshumanisée, prise par une machine administrative qui semble avoir perdu depuis longtemps le contact avec les émotions les plus élémentaires.

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Cette polémique n’arrive d’ailleurs pas dans un vide. Elle éclate au cœur d’une Coupe du Monde déjà plombée par une succession de controverses qui ont transformé le tournoi en champ de bataille politique et diplomatique. L’Iran a dénoncé des restrictions de déplacement jugées discriminatoires, plusieurs membres de sa délégation n’ayant pas obtenu les autorisations espérées tandis que l’équipe a multiplié les allers-retours imposés par des contraintes administratives dénoncées publiquement par son sélectionneur et ses joueurs. Gianni Infantino a lui-même été contraint de répondre aux critiques grandissantes sur l’organisation générale du tournoi. Pendant ce temps, les débats sur les visas, les contrôles renforcés, certaines interdictions d’entrée sur le territoire américain et la confusion permanente autour de l’accueil de certaines délégations ont occupé presque autant de place que les résultats sportifs. Même la gestion environnementale de l’événement a été moquée alors que le président de la FIFA multipliait les déplacements en jet privé à travers l’Amérique du Nord pour afficher son omniprésence médiatique. La compétition censée célébrer le football mondial ressemble parfois davantage à une vitrine géante de contradictions institutionnelles qu’à une fête populaire universelle.

Une double vitesse qui interroge

Pour plusieurs journalistes et supporters, cette morale à géométrie variable dont la FIFA s’est fait une spécialité depuis plusieurs années choque et questionne de plus en plus. L’institution adore se présenter comme une gardienne des valeurs universelles lorsque cela sert sa communication. Elle publie des communiqués solennels, organise des cérémonies grandioses, empile les slogans sur l’unité, le respect et l’humanité. Et très souvent, il est difficile de contredire la FIFA quand ils font de grands hommages, tant la nécessité et l’importance ne sont pas soumises aux débats. Parfois, lorsque l’occasion se présente de faire preuve d’un minimum de bon sens, tout disparaît derrière le règlement. Pour la mère de Didier Deschamps, pas de brassard noir. Pas de geste simple. Pas de symbole discret. Le football mondial pouvait bien s’arrêter quelques secondes pour une famille endeuillée, pour une double nation championne du Monde, pour une légende du ballon rond, mais non. La FIFA a préféré rappeler qu’elle savait surtout appliquer des procédures. Cette obsession réglementaire devient grotesque lorsqu’elle est confrontée à une situation humaine aussi évidente. Le football français ne demandait ni manifestation politique, ni revendication idéologique, ni opération de communication. Mais seulement un signe de respect pour l’hommage le plus universel possible. Un morceau de tissu noir porté pendant plus de 90 minutes. Visiblement, c’était encore trop.

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La contradiction apparaît d’autant plus intrigante que la FIFA a validé une minute de silence en hommage aux victimes du terrible séisme ayant frappé le Venezuela. Ce recueillement était évidemment légitime et nécessaire. Personne ne peut le contester. Le problème réside dans cette étrange hiérarchie émotionnelle où certaines douleurs méritent une reconnaissance officielle tandis que d’autres sont reléguées dans les coulisses avec un refus froid. D’un côté, l’institution sait mobiliser toute sa puissance symbolique lorsque le contexte lui paraît suffisamment conforme à sa stratégie de communication mondiale. De l’autre, elle refuse un geste pourtant universel, profondément humain et totalement dénué de dimension politique. La FIFA prétend régulièrement vouloir protéger le football des combats idéologiques. Pourtant, à force de sélectionner les causes qu’elle accepte de mettre en lumière et celles qu’elle préfère ignorer, elle finit précisément par pratiquer une lecture à deux vitesses de l’émotion collective. Cette prétendue neutralité ressemble de plus en plus à une posture de circonstance, appliquée selon les intérêts du moment. Et nous l’avons encore vu au cours du match Egypte-Iran, prétendument pour la cause LGBT.

Au fond, cette affaire dépasse largement le seul cas de Didier Deschamps. Elle raconte ce qu’est devenue la FIFA sous l’ère moderne, à savoir une institution obsédée par son image, ses partenariats, ses équilibres diplomatiques et ses démonstrations d’autorité. Une institution qui parle sans cesse d’humanité tout en donnant parfois l’impression de craindre les manifestations les plus simples de cette humanité. Le football appartient aux joueurs, aux entraîneurs, aux familles et aux supporters avant d’appartenir aux dirigeants installés dans les salons VIP. En refusant ce brassard noir, la FIFA n’a pas simplement vexé l’Équipe de France. Elle a donné une nouvelle démonstration de cette déconnexion qui nourrit les critiques depuis des années, que ce soit auprès des supporters, des journalistes, des joueurs ou des entraîneurs. Derrière les discours grandiloquents et les promesses d’universalité, il reste une administration capable de transformer un hommage évident en polémique mondiale. Et c’est précisément cela qui choque. Parce qu’au milieu de toutes les crises, de toutes les controverses et de tous les scandales qui accompagnent déjà ce Mondial 2026, il fallait encore trouver le moyen de manquer un rendez-vous élémentaire avec la décence. La grande famille du football vous dites ? Laissez nous rire…