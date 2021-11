Rudi Garcia réagit aux rumeurs l'envoyant à Manchester United

La suite après cette publicité

Depuis le début de la semaine, Manchester United cherche un entraîneur capable de prendre la suite d'Ole Gunnar Solskjaer, démis de ses fonctions après la nouvelle défaite des Red Devils ce week-end face à Watford. Parmi les tacticiens contactés, il y a un certain Rudi Garcia. Ce dernier est bel et bien à Manchester ce mercredi soir mais pour commenter le match entre City et le PSG pour Canal Plus.

«On m’a annoncé à Manchester. J’y suis (rire). J’y suis pour commenter. Tout simplement, je n’ai pas l’habitude de commenter les rumeurs de négociation avec les clubs donc je n’ai rien à dire sur ce sujet-là. C’est un grand club européen mais encore une fois je ne confirme, ni n‘infirme ces rumeurs ou ces informations. » Visiblement, l'ancien coach de l'OL s'amuse avec l'actualité du moment qui le concerne...