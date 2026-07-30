Toulouse : Aymen Sadi va être prêté à Aubagne

Arrivé à Toulouse l’été dernier en provenance d’Angers, le prometteur Aymen Sadi s’apprête à relever un nouveau challenge. Selon nos informations, le latéral droit de 20 ans est sur le point de rejoindre Aubagne, pensionnaire de Ligue 3, où il sera prêté pour une saison. L’ex-international U19 tricolore va donc découvrir le monde professionnel, lui qui évoluait avec la réserve toulousaine la saison passée (il avait signé son premier contrat pro avec Toulouse il y a un an).

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✅ le Latéral Droit Franco Algérien Aymen Sadi 🇫🇷 🇩🇿 va quitter Toulouse pour rejoindre en prêt Aubagne en Ligue 3.https://t.co/0bbPAC3Ufb pic.twitter.com/vao7n6304Q — Sébastien Denis (@sebnonda) July 30, 2026

Vice-champion du monde U17 avec l’équipe de France, Sadi avait particulièrement brillé lors du Challenge Espoirs l’an passé, notamment face au Paris FC (2-2) ou l’Olympique Lyonnais (victoire 3-1 du TFC). Plusieurs clubs néerlandais et allemands suivaient avec attention sa situation récemment, et il avait également effectué un essai remarqué au Borussia Dortmund l’été dernier.