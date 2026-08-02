La Juventus veut profiter du PSG dans les dossiers Suzuki et Chevalier !

Le mois d’août s’annonce particulièrement chaud pour le Paris Saint-Germain. Les décideurs parisiens travaillent ainsi sur plusieurs dossiers, dans le sens des arrivées comme des départs. Si les cas Bradley Barcola et Randal Kolo Muani devraient rapporter de gros sous aux Franciliens, ils ont bien l’intention de les investir, avec Maghnes Akliouche, pour qui Monaco aurait déjà dit oui, Mika Godts et Ferran Torres comme (très probables) arrivées d’ici la fin du mois.

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Au milieu de tous ces renforts plutôt offensifs, un autre nom est en train de prendre de l’ampleur en coulisses : celui de Zion Suzuki, le portier international japonais de Parme. Le club de la capitale serait très intéressé par le gardien de 23 ans, et aurait un gros concurrent dans ce dossier : la Juventus. Mais selon Tuttosport, les deux clubs pourraient avoir trouvé une solution.

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Une solution qui arrange tout le monde

Le journal transalpin indique ainsi que la Juve n’a pas la possibilité de rivaliser avec le champion d’Europe en titre. Que ce soit dans ce dossier, ou pour d’autres joueurs. Plus qu’un rival, les Turinois voient ainsi le PSG comme un allié. L’objectif serait donc que Suzuki signe bien au Paris Saint-Germain, puis de demander un prêt sec au club de la capitale française. Un scénario qui pourrait arranger tout le monde, puisque la possibilité de recruter le Japonais pour le prêter dans la foulée avait déjà été évoquée à Paris.

Le PSG sécuriserait l’arrivée d’un gardien très prometteur pour le moyen-long terme, et la Juventus aurait une solution qualitative sur le court terme. Ce n’est pas tout, puisque dans le cas où le PSG décidait finalement de recruter puis de garder Suzuki à Paris, l’arrivée du Japonais pousserait Chevalier vers la porte… Et la Juve pourrait alors en profiter pour se tourner vers le portier français. Autant dire que du côté de Turin, on sera très attentif aux mouvements du PSG pour le poste de gardien…