Deux prétendants supplémentaires pour Christian Eriksen

Alors que Brentford a pris les devants pour faire signer Christian Eriksen (29 ans), les Bees ne sont pas les seuls à vouloir recruter le milieu offensif danois. Proposant un contrat de six mois plus une année en option au joueur, Brentford compte pas mal d'arguments avec 7 Danois (Mathias Jensen, Christian Nörgaard, Mads Bidstrup, Luka Racic, Mads Roerslev Rasmussen, Zanka, Mads Bech Sörensen et Jonas Lössl) dans l'effectif ainsi que le coach Thomas Frank.

La suite après cette publicité

Pour autant, d'autres clubs anglais sont aussi sur les rangs. D'après The Times, si Tottenham, l'ancien club de Christian Eriksen, ne s'est pas manifesté, Newcastle et Leicester se sont positionnés. L'international danois (109 capes, 36 buts) se dirige donc vers un retour en Premier League.