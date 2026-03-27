Barça : Marc Bernal consulte un psychologue depuis l’adolescence

Revenu de sa grave blessure au genou subie en août 2024, Marc Bernal est en train de s’affirmer comme un titulaire en puissance dans le Barça d’Hansi Flick. Le milieu de 18 ans a pourtant dû passer par des moments compliqués ces derniers mois, comme il l’a confié dans un entretien accordé à Marca. Bernal a par ailleurs révélé consulter régulièrement un psychologue depuis l’âge de 14 ans.

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«Ce 27 août 2024 (jour de sa blessure) fut le pire jour de ma vie. La douleur que j’ai ressentie à ce moment-là est la pire chose que j’aie jamais vécue. La première chose qui m’est venue à l’esprit, c’est que je ne pourrais pas jouer au football pendant un an. Et aussi la curiosité de savoir comment j’allais revenir (…) J’ai intégré La Masia à 14 ans. Mon agent m’avait conseillé de voir un psychologue, et je n’ai jamais regretté ce choix. Ça m’a été très bénéfique. Même maintenant, quand je suis en pleine forme, je pense que c’est toujours important. Et ça a été crucial pour moi quand je me suis blessé. J’ai seulement 18 ans et je joue en Ligue des Champions des matchs importants. C’est là-dessus que je me concentre le plus avec lui. Je pense que parfois je réfléchis trop à des choses qui n’ont peut-être pas tant d’importance, et je rumine. Surtout à mon retour, à ce moment-là, je pensais que mes coéquipiers étaient d’un autre niveau que moi, que je venais de revenir, et que je n’y arriverais pas. C’était dur. Mais j’ai travaillé là-dessus avec un psychologue et j’ai beaucoup progressé.»