JT Foot Mercato : Manchester United prépare une grande révolution

Manchester United veut casser la banque pour un attaquant de renom

La suite après cette publicité

Depuis de longs mois, Manchester United est à vendre et le club mancunien est proche d’avoir un nouveau propriétaire. Selon les dernières informations de la presse anglaise, c’est Jim Ratcliff, via Ineos, qui devrait prendre le contrôle du club à hauteur de plus de 50% des parts. C’est pour cela qu’il a pour l’heure une longueur avance sur le cheik qatari Jassim bin Hamad al-Thani qui souhaite racheter l’intégralité du club. Mais le rachat du club ne va pas empêcher les Red Devils d’investir massivement sur le mercato cet été. Évidemment, c’est en attaque qu’Erik ten Hag a fixé sa priorité ! Le coach néerlandais fait des pieds et des mains pour recruter Harry Kane. L’Anglais semble en fin de cycle avec Tottenham et à 29 ans, il est à un tournant de sa carrière. Il pourrait donc se laisser tenter par un challenge à Manchester et ainsi espérer garnir son armoire à trophée. Il faudra se mettre d’accord avec Tottenham qui réclame plus de 100 M€ pour un joueur en fin de contrat en 2024. L’autre piste rêvée par ten Hag est Gonçalo Ramos ! Selon le Daily Mirror, MU serait même prêt à faire des folies pour le faire venir en Angleterre. Selon le tabloïd, un accord d’une valeur comprise entre 80 et 110 M€, comprenant différents bonus, serait même sur le point d’être discuté entre Manchester United et le Benfica. Bref, Manchester veut du lourd pour attaque ! Au milieu de terrain, c’est Declan Rice qui est espéré. Le joueur de West Ham sera certainement sur le départ cet été, mais là aussi il faudra mettre la main au portefeuille, car les Hammers réclament près 137 M€ d’un club évoluant en Ligue des champions la saison prochaine pour le laisser partir. D’ailleurs, Manchester travaille aussi sur la prolongation de son éternel gardien, David De Gea. L’Espagnol aurait accepté son nouveau contrat. The Telegraph indique que le gardien de 32 ans aurait en effet accepté une baisse de salaire considérable, lui qui émarge encore cette saison à peu plus de 400 000€ par semaine. En revanche, son statut de titulaire indiscutable n’est pas assuré et il pourrait subir la concurrence d’un autre gardien de haut niveau. De son côté, Jadon Sancho pourrait partir cet été, et l’Anglais a déjà une porte de sortie. En effet, son ancien club le Borussia Dortmund veut tenter de le faire revenir. C’est ce qu’indique Bild ces derniers jours. Des contacts ont même été noués entre les représentants du joueur et le BvB. Sebastian Kehl, le directeur sportif a échangé ces derniers jours avec les conseillers de Sancho. Seul un prêt est envisageable pour un joueur sous contrat jusqu’en 2026 même si le salaire est encore un bel obstacle. Enfin, un mot sur Mason Greenwood qui pourrait rebondir à l’étranger après l’abandon des poursuites judiciaires dont il faisait l’objet. Selon la presse anglaise, la Juventus, l’AC Milan et l’AS Roma sont prêts à relancer l’attaquant de 21 ans.

Le Barça épinglé par le fisc espagnol

Décidément, le Barça enchaine les polémiques cette saison, et cette fois, ça va coûter cher. En effet, El Confidencial rapporte que les Blaugranas ont été épinglés par le fisc espagnol. Concrètement, le Barça va devoir payer une amende de 15,7 M€. Cette décision fait suite à une enquête démarrée en 2019 et portant sur des faits remontant à 2015. En gros, ce qui est reproché au Barça ce sont des irrégularités dans le paiement de salaires de certains joueurs, des cessions de véhicules de sport, de la marque Audi, à des joueurs soupçonnées d’être des rémunérations déguisées, par exemple Sergio Busquets, Carles Puyol et Pedro auraient ainsi choisi des modèles n’étant pas officiellement inclus dans le contrat de partenariat entre la marque allemande et le Barça. Ce qui est reproché également ce sont des vols charters pour des membres de l’équipe, dont Lionel Messi, non déclarés. Le Barça a tenu à démentir ces informations en expliquant que «parmi les irrégularités présumées dont parle El Confidencial dans son article, aucun des problèmes cités n’a été sanctionné par le Trésor.» Affaire à suivre, car le Barça pourrait être dans de sales draps…

À lire

L’OL dévoile les détails du départ de Jean-Michel Aulas

L’OL doit trouver 130 M€

Il n’y a pas que le Barça qui a des problèmes financiers, l’Olympique Lyonnais va devoir vite trouver beaucoup d’argent ! RMC Sport nous apprend que l’OL va devoir générer de grosses rentrées d’argent. Alors qu’il doit bientôt passer devant le gendarme financier du football français (DNCG), le club rhodanien sait qu’il va devoir trouver 130 M€ pour espérer réussir son passage. Une somme énorme qui va obliger les Gones à réaliser de grosses ventes sur le mercato. Plusieurs joueurs « bankables » risquent donc de devoir plier bagage. Le média français ajoute que d’autres solutions sont à l’étude comme la vente de 52% des parts de la section féminine, ce qui pourrait rapporter 50 M€. Enfin, une introduction en bourse d’Eagle Foot serait également envisagée pour combler les trous.