OL : la nouvelle sortie lunaire de Jean-Michel Aulas

La suite après cette publicité

Mais jusqu’où ira l’Olympique Lyonnais ? Après une période délicate sous la houlette de Peter Bosz, l’OL ne va pas mieux avec Laurent Blanc aux commandes. Actuellement dixième de Ligue 1, le club rhodanien ne compte qu’une seule victoire, à Brest (4-2), sur les cinq derniers matches. Alors que la colère gronde chez les supporters, le mercato rhodanien est animé du côté des départs. Mais en revanche, mis à part la venue de Dejan Lovren, il n’y a pas eu encore d’arrivée cet hiver. Et les rumeurs sont maigres.

Pourtant, dans un entretien accordé au Monde, Jean-Michel Aulas ne semble pas inquiété. «Si on regarde la moyenne de classement des vingt dernières années en Ligue 1, l’OL est en tête, devant le PSG et Marseille. Cela veut dire que les autres clubs ont connu des périodes comme celle que l’on traverse depuis deux ou trois ans», a-t-il d’abord expliqué, en assurant que le rachat du Paris Saint-Germain, par QSI, a aussi changé la donne.

À lire

L’OL a débuté les négociations avec Botafogo pour Jeffinho

«Ma volonté est que (Bruno Cheyrou) prenne le poste de directeur sportif»

Pas d’inquiétude donc, pour le président du groupe OL, qui assure que son club compte prendre exemple sur Arsenal, aujourd’hui leader de Premier League après une période de disette. «De la même manière qu’Arsenal [en tête de la Premier League] peut être champion cette année après avoir aussi suivi un modèle de construction de son stade, je pense que nous avons aussi de très belles saisons à venir. On a eu un passage à vide, mais la dynamique est en train de repartir».

La suite après cette publicité

Des propos qui peuvent étonner, étant donné que rien ne s’arrange au niveau du sportif depuis la saison 2019-20. Mais pourtant, JMA assure n’avoir fait qu’une seule erreur et que ce déclassement est lié au fait d’avoir introduit Juninho en tant que directeur sportif. «Mon erreur était de lui donner les clés alors qu’il n’était pas prêt du tout», a-t-il lâché. En revanche, Bruno Cheyrou, responsable de la cellule recrutement, a été largement soutenu. «Contrairement à ce qui est dit, Bruno est hypercompétent. Ma volonté est qu’il prenne le poste de directeur sportif. Et on cherche avec Vincent une sorte de conseiller sportif, qui soit un très grand ancien joueur». Une sortie que les supporters de l’OL devraient apprécier…