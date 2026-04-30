Le FC Barcelone veut s’offrir un joueur du PSG

Entre le Paris Saint-Germain et le FC Barcelone, c’est une longue histoire. Sur le terrain du mercato, les deux écuries ont été en conflits pour plusieurs dossiers. Le plus marquant est certainement le transfert de Neymar Jr en 2017 pour 222 M€. Un départ qui a fait du mal aux pensionnaires du Camp Nou. On peut en dire autant concernant le transfert de Dro Fernandez durant le dernier mercato d’hiver. Mais pas pour les mêmes raisons. Contrairement à Ney, qui avait prouvé au sein de l’équipe première et qui était une grande star, Dro, lui, a encore tout à prouver. Il était toutefois considéré comme un grand talent de la Masia et un joueur qui pouvait avoir sa chance au sein de l’effectif professionnel dirigé par Hansi Flick. Mais le jeune homme de 18 ans a finalement décidé de rejoindre le PSG.

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Une pilule difficile à digérer pour les Culés et Joan Laporta, qui n’avait pas hésité à parler publiquement de trahison de la part du clan Fernandez. Quelques mois plus tard, les Catalans ont décidé de riposter et de recruter au Paris Saint-Germain. C’est ce qu’annonce ce jeudi Le Parisien. Le quotidien français révèle que les Blaugranas souhaitent enrôler le jeune et prometteur David Boly. Un élément âgé de 17 ans que l’on a déjà vu à l’œuvre cette saison avec le groupe de Luis Enrique. En octobre dernier, le latéral droit né en 2009 avait participé aux entraînements du groupe professionnel. Quelques semaines plus tard, en novembre, il a été convoqué par l’Asturien pour affronter l’OL en Ligue 1. Un choix expliqué par le coach asturien.

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Le Barça veut déloger Boly du PSG

«Il sera dans le groupe que nous allons convoquer pour Lyon mais il faut rester prudent avec les jeunes joueurs. Il s’est bien entraîné ces deux dernières semaines, et c’est le moment de commencer à leur donner du temps de jeu… sans pour autant se précipiter.» Il avait aussi avoué être séduit par son potentiel et son état d’esprit. Sur le banc face à Lyon, il n’était pas entré en jeu. Idem lors des matches face au HAC, Monaco et Rennes. En revanche, Luis Enrique lui a donné un peu de temps de jeu en décembre face à Fontenay en Coupe de France. Il avait joué 29 minutes avant de sortir sur blessure. Depuis, il n’est plus réapparu avec le groupe francilien. Mais le PSG a pu compter sur lui avec les catégories jeunes, notamment en Youth League.

Auteur de 45 apparitions cette saison toutes catégories et compétitions confondues (1 assist), il a aussi tapé dans l’œil de plusieurs scouts venus observer les équipes jeunes parisiennes. Parmi eux, il y a donc le FC Barcelone, qui est très intéressé à l’idée de mettre la main sur l’un des latéraux droits les plus prometteurs du Vieux Continent. Mais les Culés, qui le marquent à la culotte depuis plusieurs mois, devront se montrer convaincants pour le déloger de Paris, où il est sous contrat aspirant jusqu’en juin 2027. Paris a la main dans ce dossier. Si le Barça veut Boly, il faudra s’asseoir à la table des négociations et convaincre le PSG, qui ne fera pas de cadeaux concernant son jeune talent. D’autant qu’il évolue à un poste très recherché.