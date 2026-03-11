La FIFA prend une décision polémique pour la Coupe du Monde 2026
La FIFA a décidé de réduire de plus de 100 millions de dollars son budget opérationnel pour la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera aux Etats-Unis au Canada et au Mexique. Cette décision impose des économies drastiques dans plusieurs départements officiels américains, y compris la sécurité, la logistique et l’accessibilité, alors que l’organisation prévoit pourtant des revenus records supérieurs à 11 milliards de dollars. Cette coupe budgétaire vise à respecter l’objectif de réinvestir au moins 90 % du budget alloué au développement du football dans le monde, une mesure qui pèse sur les équipes locales et les spectateurs.
Selon les informations de The Athletic, les villes hôtes commencent à ressentir la pression de ces ajustements, avec des coûts pour la sécurité, le stationnement et les fans zones qui restent à la charge des administrations locales. Une décision qui effraye à l’heure où l’actualité géopolitique se frotte déjà à la Coupe du Monde. Certaines villes ont dû réduire leurs projets, voire annuler des événements officiels, tandis que le prix des billets atteint des records historiques, jusqu’à 8 680 dollars pour certaines places en finale. Malgré ces tensions, la FIFA assure qu’elle n’entamera pas la sécurité ou le bon déroulement du tournoi et mobilisera environ 5 000 personnes pour assurer l’organisation de la compétition.
