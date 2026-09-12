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Bundesliga

Bundesliga : Dortmund poursuit son sans-faute, Leverkusen accroché par Augsbourg

Par Jordan Pardon
1 min.
Samuele Inácio @Maxppp
Dortmund 3-0 Paderborn

Deux clubs ont poursuivi leur sans-faute cet après-midi lors de la 3e journée de Bundesliga. Le Borussia Dortmund a enchaîné un troisième succès en autant de rencontres en s’imposant face au promu Paderborn (3-0). Fabio Silva ouvrait le score après une course de 70 mètres et une ouverture de Guirassy dans le dos d’une défense à la ramasse (5e, 1-0). Guirassy était ensuite privé de deux buts par le VAR pour hors-jeu, mais Nmecha faisait le break en fin de rencontre éliminant un défenseur d’une feinte de frappe, avant d’ajuster le portier adverse (80e, 2-0). L’Allemand s’offrait même un doublé quelques minutes plus tard (89e, 3-0).

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En parallèle, Fribourg a également étiré son début de saison sans fausse note en corrigeant Gladbach 5-0. Engelhardt (23e, 79e), Matanovic (29e, 77e) et Eggestein (86e) ont marqué les buts des locaux, provisoirement leaders du championnat. Augsbourg a confirmé son statut d’équipe poil à gratter en accrochant Levekusen (2-2). Kofane avait débloqué la situation pour les visiteurs (18e, 0-1), mais l’irrésistible Michael Gregoritsch s’est offert un doublé (50e, 55e). C’est Schick qui a sauvé les meubles dans les derniers instants (89e, 2-2). Enfin, Francfort a dominé Mayence à l’extérieur (1-3) grâce à Üzun (9e, 60e), et Burkardt (45+1e), tandis qu’Hoffenheim a pris le meilleur sur Stuttgart (2-1). Adam Hlozek s’est offert un doublé (13e, 67e).

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