Christophe Dugarry ne croit pas aux pleurs de Cristiano Ronaldo
Cristiano Ronaldo a enfin réussi à décrocher le titre de champion d’Arabie saoudite avec Al-Nassr. Une récompense arrivée après de nombreuses saisons sans trophées. Ému après toute cette attente, CR7 a lâché quelques larmes. Une séquence qui a fait le tour du monde. Mais Christophe Dugarry pense que le Portugais fait du cinéma.
« Ce n’est pas son émotion qui me dérange. C’est un exemple pour tous les enfants du monde. Mais je ne crois à ces pleurs-là. À une condition, c’est que ce soit des pleurs parce qu’il est champion d’Arabie saoudite. Quand t’as gagné tout ce qu’il a gagné pleurer parce que t’es champion d’Arabie saoudite, il y a quelque chose que je n’arrive pas à cerner. (….) Quand on me présente ces pleurs parce qu’il est champion d’Arabie saoudite, je ne crois pas à ça. (…) Il sait très bien que ses larmes vont être reprises et que ça va avoir une résonance plus importante aux oreilles des Saoudiens qui le paient. J’ai du mal à trouver ces pleurs-là d’une immense sincérité », a-t-il confié au micro de RMC.
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