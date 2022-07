OM : des nouvelles de Pedro Ruiz, la recrue fantôme de l'été dernier

La suite après cette publicité

L'été dernier, Pablo Longoria et l'OM surprenaient tout le monde en recrutant le jeune Pedro Ruiz Delgado, alors âgé de 21 ans, en provenance du Real Madrid Castilla. Un pari osé, puisqu'il est assez peu habituel de voir des clubs français aller piocher chez les équipes de jeunes des cadors européens. Dans la foulée, le buteur espagnol, qui sortait d'une grosse blessure au genou lors de son arrivée en terres phocéennes, a ensuite été prêté à Nimègue, en première division néerlandaise. Et là aussi, il a eu des problèmes physiques.

Après trois apparitions en Eredivisie seulement, toutes en sortie de banc, rebelote, et nouvelle opération. Fin de saison donc, dès le mois de novembre. Le quotidien Marca fait le point sur la situation. Le journal espagnol nous apprend notamment que pendant tout ce temps, l'Olympique de Marseille a épaulé le joueur. Sur le plan physique, puisque ce sont des médecins de l'OM qui ont opéré le joueur et suivi sa rééducation. Mais aussi sur le plan psychologique, puisque les Marseillais ont été très présents pour l'épauler moralement.

Un joker pour Tudor ?

Ce week-end, le joueur a publié, sur les réseaux sociaux, une vidéo de lui courant pour la première fois suite à son opération, à la Commanderie. « Bonnes sensations ce retour sur le vert. Ce furent des mois difficiles, pour pouvoir me sentir fort sur le terrain, on continue de travailler pour commencer la saison avec plein d'énergie », a écrit le joueur sur son compte Instagram. Soutenu par sa direction et notamment par Pablo Longoria, à l'origine de son transfert surprise, il pourrait bien démarrer la saison avec l'Olympique de Marseille selon Marca.

Ses caractéristiques techniques et physiques sont plutôt compatibles avec ce que demande Tudor, mais la concurrence est rude pour l'instant, avec Milik, Bakambu, et même le nouvel arrivant Luis Suarez. Une décision va donc devoir être prise mais une chose est sûre, après presque deux saisons blanches : Pedro Ruiz veut et doit avoir du temps de jeu régulier, à Marseille ou ailleurs sous forme de prêt...