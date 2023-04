Jérôme Rothen charge Antoine Kombouaré après la polémique du ramadan

La polémique continue d’enfler à Nantes. Alors qu’Antoine Kombouaré a décidé d’écarter de son groupe Jaouen Hadjam pour la réception de Reims ce dimanche après que le jeune latéral gauche de 20 ans ait décidé ne pas rompre son jeûne, cette décision a suscité de vives critiques et continue de faire couler beaucoup d’encre. L’entraîneur des Canaris a d’ailleurs souhaité éteindre l’incendie en conférence de presse. «Pour moi, pas de polémique. Je suis entraîneur, je mets des règles en place, j’ai un cadre. (…) Les jours de match, il ne faut pas jeûner, ceux qui décident de jeûner ne sont pas dans le groupe» a notamment confié le principal intéressé. Mais voilà, Jérôme Rothen n’est pas du tout du même avis. L’ancien joueur de l’AS Monaco et du Paris Saint-Germain a voulu donner son point de vue sur cette polémique. Et le désormais consultant ne comprend par la décision d’Antoine Kombouaré, c’est le moins que l’on puisse dire. «Je ne comprends pas parce que son discours est très maladroit. Dans le sens où, pour moi, dans le vestiaire j’ai été éduqué comme cela, la religion a toujours fait partie du football comme dans notre société», a tout d’abord lancé Jérôme Rothen ce lundi dans son émission Rothen s’enflamme sur RMC.

La suite après cette publicité

«Quelle que soit la solution, chacun a le droit de faire ce dont il a envie et encore plus en France. Moi, dans le vestiaire, on m’a dit qu’il n’y avait jamais de religion parce que la religion, c’est privé et cela te regarde. Donc tu ne la mets pas au cœur du vestiaire. La seule religion qu’il y a dans un vestiaire c’est le football», s’est encore emporté Jérôme Rothen avant de poursuivre : «On m’a éduqué et on m’a appris cela. J’ai aussi eu des entraîneurs qui ont fait avec. Chacun, en dehors et dans sa vie privée, fait ce qu’il a envie de faire. Là, on est dans une période de ramadan donc il y a le jeûne et c’est automatiquement bloqué. Tu ne peux pas t’alimenter correctement, tu ne peux pas boire correctement, il n’y a pas de souci. Mais je pense qu’Antoine Kombouaré ne doit pas intervenir là-dedans. Chacun est libre de faire ce qu’il a envie de faire, le jour du match ou pas le jour du match. La preuve, c’est qu’à Nantes, certains pensent le jour du match que leur organisme ne va pas suivre et pour être performants ils ne le font pas et rattraperont les jours derrière. A réagir comme il a réagi, il y a plein de joueurs qui vont mentir et qui vont dire qu’ils ne jeûnent pas les jours de match alors qu’ils jeûnent. Mais comment veux-tu savoir si le joueur a mis quelque chose dans sa bouche ou qu’il a bu. Non! Tu dois juger sans parler de religion. Tu dois juger juste sur la compétition s’il est performant ou non. S’il performant, tant mieux.» Des déclarations qui vont continuer d’alimenter la polémique à n’en pas douter.

À lire

Nantes : Antoine Kombouaré se justifie après la polémique sur le ramadan