Abdallah Sima a signé une performance exceptionnelle face à Angers, ce samedi. L’attaquant sénégalais du RC Lens a inscrit un quintuplé, permettant aux Sang et Or de renverser complètement la rencontre après avoir été menés au score. Déjà buteur avant la pause pour remettre les deux équipes à égalité, il a récidivé à la 64e minute, avant de s’offrir un triplé six minutes plus tard.

La suite après cette publicité

À la 76e minute, il a même inscrit un quatrième but, profitant d’un service de Florian Thauvin pour résister à Lefort et devancer Anthony Lopes du bout du pied droit. Mais Sima ne s’est pas arrêté là. À la 81e minute, il a parachevé son festival avec un cinquième but, au terme d’une nouvelle offensive lensoise. Lancé dans le dos de Raolisoa, l’attaquant sénégalais a placé une tête croisée imparable, envoyant le ballon dans la lucarne droite d’Anthony Lopes. Une prestation XXL pour l’attaquant lensois, auteur de cinq réalisations dans la même rencontre.