Liga : Levante s'impose largement sur la pelouse de Grenade

Ce dimanche à 14h, Grenade (16e) recevait la lanterne rouge Levante (20e) pour le compte de la 32e journée de Liga. La formation andalouse, en rouge et blanc, débutait la rencontre en 5-4-1 alors que les Granotes en noir étaient alignés en 5-3-2. C’était l'équipe visiteuse qui faisait rapidement la différence, après une bonne passe en retrait de José Luis Morales, le buteur espagnol Dani Gomez poussait tranquillement le ballon au fond des filets (17e, 0-1). Les Rojiblancos pouvaient revenir au score juste avant la mi-temps mais le coup franc de Sergio Escudero s’écrasait sur la barre transversale de Cardenas (42e). Levante rentrait au vestiaire sur ce score de 0-1.

En début de seconde période, les Valenciens obtenaient très vite un penalty pour une intervention à retardement de German Sanchez, ce dernier recevait par la même occasion un second carton jaune et était expulsé (55e). José Luis Morales transformait le penalty en prenant Maximiano à contre-pied (56e, 0-2). En supériorité numérique, Levante prenait le large, sur une nouvelle passe de Morales, Mickael Malsa trouvait une encore une fois le chemin des filets (77e, 0-3). Grenade sauvait l’honneur en fin de rencontre par l’intermédiaire d’Alex Collado (92e, 1-3), mais les Granotes inscrivaient un nouveau but juste après grâce à une réalisation de Roberto Soldado (94e, 1-4) qui permettait à son équipe de s’imposer finalement 1-4. Grâce à ce succès à l’extérieur, Levante quitte la dernière place et passe 19e, Grenade reste 16e de Liga, avant les autres matches de la journée.