Barça, Espagne : Fermin López a été opéré avec succès

Sorti blessé dimanche lors de la victoire du FC Barcelone face au Betis (3-1), Fermín López souffre finalement d’une fracture du cinquième métatarsien du pied droit. Le milieu offensif catalan, touché avant la pause et remplacé à la mi-temps, craignait déjà une absence pour le Mondial après avoir ressenti une douleur persistante ces dernières heures.

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Le FC Barcelone a confirmé ce mardi que le joueur de 23 ans avait été opéré avec succès. « Le joueur de l’équipe première Fermín López a subi avec succès une opération de la fracture du cinquième métatarsien de son pied droit », a indiqué le club catalan dans un communiqué, précisant que « son évolution déterminera le temps de récupération ». L’international espagnol ne sera donc pas appelé par Luis de la Fuente le 25 mai prochain et ratera donc la Coupe du Monde.