Man City : un club saoudien va faire une offre XXL pour Kevin De Bruyne

23 minutes. C’est le temps de jeu de Kevin De Bruyne cette saison en Premier League. Sorti, blessé, dès la 1ère journée à Turf Moor, contre Burnley, le milieu de terrain offensif n’est pas près de revenir. Et son absence se fait ressentir dans le jeu de Manchester City, toujours à la course de la 1e place du championnat et en concurrence avec Tottenham et Arsenal notamment. En fin de contrat à l’été 2025, le Belge fait rêver l’Arabie saoudite en vue d’un potentiel transfert en 2024.

En effet, selon Football Insider, un club saoudien serait prêt à attirer la star des Skyblues avec une offre à couper le souffle. Salaire mirobolant et avantages, le Belge serait servi. Mais ce fameux club en question attendrait l’été 2024 avant de dégainer, afin de voir dans quel état Kevin De Bruyne sera après son énième blessure aux ischio-jambiers. À ce propos, Manchester City patienterait également avant de proposer une prolongation à son meneur de jeu. Un duel à distance qui pourrait profiter aux Saoudiens.