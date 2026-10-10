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Liga

Barça : le groupe contre Getafe, sans Raphinha mais avec Joan Garcia

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lamine Yamal @Maxppp
Barcelone Getafe

Le FC Barcelone repart au combat en fin de journée avec la réception de Getafe (18h30) pour le compte de la 8e journée de Liga. Hansi Flick vient de communiquer le groupe qu’il emmène avec lui. Il est quasiment au complet.

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On notera seulement le forfait de Raphinha, que le technicien avait déjà officialisé hier en conférence de presse. Le Brésilien a beaucoup voyagé durant trêve internationale (Australie, Inde) et s’est même légèrement blessé à la cuisse. Joan Garcia effectue lui son retour. Il était absent depuis mi-septembre.

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