Barça : le groupe contre Getafe, sans Raphinha mais avec Joan Garcia

Le FC Barcelone repart au combat en fin de journée avec la réception de Getafe (18h30) pour le compte de la 8e journée de Liga. Hansi Flick vient de communiquer le groupe qu’il emmène avec lui. Il est quasiment au complet.

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𝐒𝐐𝐔𝐀𝐃 𝐋𝐈𝐒𝐓 🚨 #BarçaGetafe https://t.co/9legCkCzeD — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 10, 2026

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On notera seulement le forfait de Raphinha, que le technicien avait déjà officialisé hier en conférence de presse. Le Brésilien a beaucoup voyagé durant trêve internationale (Australie, Inde) et s’est même légèrement blessé à la cuisse. Joan Garcia effectue lui son retour. Il était absent depuis mi-septembre.