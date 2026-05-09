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SPL : Karim Benzema prêt à en découdre avec Cristiano Ronaldo

Par Tom Courel
1 min.
Cristiano Ronaldo Al-Nassr @Maxppp

Les deux anciennes stars du Real Madrid frémissant d’impatience. En effet, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema rentrent dans un sprint final alléchant en Saudi Pro League. Après une impressionnante série de 16 victoires consécutives, Al-Nassr pensait avoir presque scellé le championnat, mais la course au titre s’est récemment relancée, car Al-Hilal n’a rien lâché. Les coéquipiers du Portugais restent en tête avec 82 points, mais ceux du Tricolore persévèrent avec 77 points et un match en moins.

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Et puisqu’il manquait un peu de piment pour terminer cette saison en Arabie saoudite, le choc de la 32e journée de championnat concerne les deux géants du pays. Le leader et le second s’apprêtent donc à disputer une finale pour le titre, et nul doute que le rival va tout faire pour chiper le sacre à Ronaldo (mardi prochain à 20h00). Le quintuple Ballon d’Or est plus que jamais sous pression.

Pub. le - MAJ le
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