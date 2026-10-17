OM : l’incroyable proposition de Medhi Benatia pour protéger Bamo Meïté après la fusillade

En mai 2024, Bamo Meïté, Faris Moumbagna et Jean Onana avaient été visés par une fusillade à Marseille, dans le cadre d’une violente course-poursuite après un match. L’enquête avait révélé un quiproquo puisque les assaillants avaient confondu les joueurs marseillais avec une bande rivale. Un épisode particulièrement traumatisant pour les trois joueurs dont Bamo Meïté, qui avait quitté son domicile avec sa compagne et son bébé pour rejoindre sa famille à Paris. Choqué, le défenseur avait même envisagé de quitter l’Olympique de Marseille durant l’été, inquiet pour sa sécurité et celle de ses proches.

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Face à cette situation, Medhi Benatia lui aurait alors fait une proposition pour le moins surprenante selon les informations de L’Equipe : engager « quelqu’un » pour surveiller son domicile et protéger sa famille. Et pour convaincre son joueur, le dirigeant de l’OM lui a raconté sa propre expérience lorsqu’il évoluait à l’AS Rome. À l’époque, l’ancien international marocain avait payé un « Albanais », armé d’un pistolet, pour rester assis devant son domicile toutes les nuits pendant plusieurs semaines. Une méthode également employée par certains de ses coéquipiers romains. « Mes enfants ont très bien dormi », a assuré Benatia au joueur qui n’a finalement pas suivi cet exemple.