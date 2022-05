Norwich-Tottenham : les compositions officielles sont tombées !

Dans le cadre de la 38ème et ultime journée de Premier League, Tottenham (4e, 68 pts) se déplace sur la pelouse de Norwich (20e, 22 pts) ce dimanche à 17 heures (suivez la rencontre en live commenté). Officiellement relégués en Championship, les Canaries tenteront de terminer la saison sur une bonne note, eux qui n’ont gagné qu’une seule fois sur les 15 derniers matches. Enjeu bien plus important en revanche pour les Spurs. En cas de victoire, à Carrow Road, le club londonien peut assurer la quatrième place et se qualifier en Ligue des Champions. A noter qu'un nul suffirait au bonheur de Tottenham qui possède deux longueurs d'avance sur Arsenal.

Pour cette rencontre, Antonio Conte, privé de Romero, aligne donc un 3-4-3. Devant Lloris, présent dans les buts, Sanchez, Dier et Davies forment la charnière centrale. Au milieu de terrain et bien aidés par les deux pistons Emerson et Sessegnon, Bentancur et Hojbjerg sont associés. Enfin, sur le front de l'attaque, Kulusevski et Son accompagnent Kane, un temps incertain. De son côté, Dean Smith doit composer sans son milieu écossais Billy Gilmour et opte donc pour un 4-2-3-1. Devant Krul, Aarons, Hanley, Byram et Giannoulis composent le quatuor défensif. Dans un rôle de double pivot, Normann et Sorensen sont associés, juste derrière Dowell, Lees-Melou et Rashica. Devant, Pukki débute.

Les compositions d'équipes :

Norwich : Krul – Aarons, Hanley, Byram, Giannoulis – Normann, Sorensen – Dowell, Lees-Melou, Rashica – Pukki.

Tottenham : Lloris – Sanchez, Dier, Davies – Emerson, Bentancur, Hojbjerg, Sessegnon – Kulusevski, Kane, Son.