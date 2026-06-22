CdM 2026 : les propos fous du sélectionneur autrichien sur Lamine Yamal

Auteur de l’ouverture du score lors de la large victoire de l’Espagne face à l’Arabie saoudite (4-0), Lamine Yamal continue d’impressionner la planète football à seulement 18 ans. Déjà décisif dans cette Coupe du Monde 2026, le prodige du FC Barcelone enchaîne les prestations de haut niveau et suscite l’admiration bien au-delà des frontières espagnoles. Avant d’affronter l’Argentine avec l’Autriche, le sélectionneur autrichien Ralf Rangnick n’a d’ailleurs pas caché tout le bien qu’il pensait du jeune ailier.

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Présent en conférence de presse à Dallas, le technicien allemand a même osé une comparaison particulièrement flatteuse avec Lionel Messi. « C’est l’une des futures superstars absolues du football mondial. S’il reste en bonne santé et garde les pieds sur terre, il pourrait atteindre un niveau comparable à celui de Lionel Messi », a-t-il estimé. Rangnick a également souligné la force collective de la Roja, qu’il considère comme l’une des sélections les plus redoutables du tournoi : « l’Espagne n’est pas l’adversaire que quelqu’un souhaite affronter », a-t-il ajouté, preuve de l’immense respect inspiré par les Champions d’Europe et leur pépite.