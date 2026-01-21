Ligue des Champions : le Barça retourne le Slavia Prague, Newcastle assure avant le PSG, première victoire pour Rosenior en C1

À une journée du verdict, la Ligue des champions se divisait entre certitudes et urgences : des destins déjà tranchés, et une course au top 8 plus ouverte que jamais. Demi-finaliste de la saison passée, le Barça jouera sa qualification directe pour les 1/8es face à Copenhague la semaine prochaine, après une victoire pénible obtenue sur la pelouse du Slavia Prague ce mercredi (2-4). Le premier but encaissé par Kusej sur un corner expliquait en images pourquoi le club catalan s’efforce actuellement à recruter un défenseur (10e, 1-0), tout autant que le second, encore sur une phase arrêtée (42e, 1-2). Faute de présence de sa défense, c’est Lewandowski qui détournait cette fois le ballon dans son propre but (44e, 2-2).

La Masia porte le Barça

À l’inverse, le choix de Dro de chercher une porte de sortie devient, lui, de plus en plus compréhensible à la vue de la forme actuelle de Fermin Lopez. C’est encore le milieu de terrain de 22 ans qui a appuyé sur l’interrupteur quand son équipe était plongée dans le noir. Après avoir caviardé une action en or sur un ballon de Raphinha, il se rachetait en égalisant au bout d’un superbe mouvement initié par le Brésilien, et prolongé par Frenkie de Jong (34e, 1-2). Mais le sommet de sa soirée était bien son deuxième but, une superbe frappe à l’entrée de la surface, sa 10e réalisation de la saison, déjà (42e, 1-2). Beaucoup préféreront quand même le bijou de l’autre masian, Dani Olmo, buteur sept minutes après son entrée suite à la sortie sur blessure de Pedri (63e, 2-3).

L’ancien joueur de Leipzig déclenchait une ogive dans la lucarne de Stanek, béni jusqu’ici face aux maladresses répétées de Lewandowski. Mais le Polonais s’en sort assez bien avec un but qu’il doit pour beaucoup à Rashford (71e, 2-4). Ce succès permet au Barça de s’inviter à la 9e place, et d’entretenir l’espoir d’une qualification directe pour les 1/8es. Prochain adversaire du PSG, Newcastle peut aussi en rêver après avoir disposé du PSV sans soucis (3-0). Les Magpies ont débloqué la situation après seulement 8 minutes grâce à l’ex-Lorientais Yoanne Wissa, buteur pour la première fois de sa carrière en Ligue des Champions (8e, 1-0). Il faut reconnaître qu’il avait été bien aidé par le portier adverse, Kovar, qui semblait plus inspiré pour servir l’adversaire que ses propres coéquipiers sur son dégagement désastreux. Même chose pour Gasiorowki, qui voyait Wissa se servir dans ses pieds avant de galoper plein champ et de donner un but à Gordon (30e, 2-0). Barnes a fini le travail (65e, 3-0) pour les Magpies, 7es ce soir.

Paris jouera une finale pour le top 8 contre Newcastle

De son côté, le Bayern Munich a saisi l’occasion de revenir au contact d’Arsenal, leader intouchable avec 3 points d’avance, en plus d’avoir validé sa qualification pour les 1/8es. Les Bavarois l’ont emporté face à l’Union Saint-Gilloise grâce à un doublé de Harry Kane (52e, 55e), tandis que Michael Olise a été passeur décisif et que Kim a été expulsé. L’attaquant anglais a également manqué un penalty, mais il reste que les Munichois ont déjà marqué 103 buts en 29 matchs cette saison, une performance qui frôle l’exceptionnel. La Juventus n’en a pas marqué autant, mais elle a aussi fait le métier ce soir face à Benfica (2-0). Khephren Thuram et Weston McKennie, sur un service de David, ont marqué les deux buts turinois, quand Pavlidis, cauchemar de Monaco la saison dernière, a envoyé un penalty sur la lune après une glissade (81e).

Chelsea, dirigé pour la première fois en Ligue des Champions par Liam Rosenior, s’est imposé à la marge face à Pafos (1-0) grâce à un but de la tête de Caicedo. Avec ce succès des Blues, on compte désormais cinq formations anglaises dans le top 8 de cette phase de ligue, nouvel indice de la mainmise des clubs britanniques sur la C1 cette saison. En parallèle, Bilbao a gâché la fête de l’Atalanta (2-3), irrésistible jusqu’ici en Ligue des Champions. Les Bergamasques avaient pourtant ouvert le score grâce à Scamacca (16e, 1-0), mais Guruzeta (58e, 1-1), Serrano (70e, 1-2) et Navarro (74e, 1-3), ont tous marqué. Krstovic a réduit l’écart sur un service de Lookman (88e, 2-3). Enfin, l’OM a pris l’eau face à Liverpool au Vélodrome (0-3) et jouera sa place dans le top 24 face à Bruges. On ne peut pas en dire autant de Francfort ou du Slavia Prague, éliminés.

Revivez le film du match entre l’OM et Liverpool

Le classement complet de la Ligue des Champions

Les résultats des matches de 21h :

Atalanta-Bilbao : 2-3 (Scamacca, Krstovic ; Guruzeta, Serrano, Navarro)

Bayern Munich-USG : 2-0 (Kane x2)

Chelsea-Pafos : 1-0 (Caicedo)

Juventus-Benfica : 2-0 (Thuram, Mc Kennie)

OM-Liverpool : 0-3 (Szoboszlai, Rulli csc, Gakpo)

Newcastle-PSV : 3-0 (Wissa, Gordon, Barnes)

Slavia Prague-FC Barcelone : 2-4 (Kusej, Lewandowski csc ; Fermin x2, Olmo, Lewandowski)