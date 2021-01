PSG : Julian Draxler compte aller au bout de son contrat

Il fait partie des joueurs qui arriveront au terme de leur contrat dans la capitale en juin prochain. Comme Juan Bernat ou Angel Di Maria, Julian Draxler devrait quitter le Paris Saint-Germain dans quelques mois. Comme nombre de joueurs partants en juin, l'international allemand (56 sélections, 7 buts) a la possibilité de négocier dès cet hiver avec son prochain club. Mais il entend prendre son temps. Et pas question non plus de quitter Paris cet hiver.

Selon Bild, l'international allemand se laisserait deux mois pour choisir sa future destination. Arrivé au PSG en janvier 2017 de Wolsfbourg pour quelques 36 millions d'euros, Julian Draxler ne rapportera donc rien au PSG (et va même lui coûter encore quelques mois de lourds salaires), puisqu'il partira libre en juin. Selon la publication allemande, le milieu de 27 ans décidera de son avenir durant le mois de mars. Auteur de seulement 11 apparitions cette saison, il espère emmagasiner assez de temps de jeu pour pouvoir disputer l'Euro avec la Mannschaft.

TRUE ✅ Julian Draxler wants to fulfill his contract at @PSG_inside til summer. He plans to announce his new club in March pic.twitter.com/9RdtGkw7TA