Amical : Brest s'impose face à Plabennec et gagne enfin

Après un nul et trois défaites pour sa préparation estivale, le Stade Brestois 29 avait rendez-vous avec Plabennec, formation de National 2. L'équipe entraînée par Michel Der Zakarian était à la recherche de son premier succès dans cette pré-saison et celle-ci a enfin connu la victoire en s'imposant 4-2.

Alors qu'ils menaient 2-0 grâce à un but contre son camp de Minier (6e) et une réalisation de Chardonnet (9e), les Brestois se sont rapidement retrouvés à dix suite à l'expulsion d'Uronen (14e). Du coup, les Plabennécois sont revenus suite à des buts de Mourdi (17e) et Pellen (28e). Mais derrière, le SB29 s'est repris, et Honorat (32e) et Mounie (66e) ont offert ce succès au club brestois.