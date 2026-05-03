OM : le constat désabusé de Rod Fanni sur la situation actuelle

Passé par l’OM entre 2010 et 2015 puis de 2016 à 2018, Rod Fanni a tenu à prendre la parole sur la situation dramatique que traverse l’Olympique de Marseille après les récentes révélations en interne et les mauvais résultats, notamment après la honteuse défaite contre Nantes (0-3). Au micro de RMC, l’ex-international français n’a pas mâché ses mots sur la situation actuelle.

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'On est arrivé à un point où ça 'pète’ en interne. Que ce soit le directeur sportif avec l’entraîneur qui s’envoient des messages subliminaux, on voit des joueurs avec des comportements catastrophiques, notamment contre Nice où on voit des joueurs rigoler avec les adversaires. Il y a plein de choses qui me choquent, mais ce qui me choque encore plus, c’est qu’il n’y a pas de leader… il n’y a même pas d’amour-propre quand on voit le discours de Benatia. On ne sent plus rien. À un moment donné, on a mis la barre beaucoup trop haut par rapport à ce que l’on a. On avait une équipe qui était quand même intéressante, mais de là à avoir des espoirs aussi grands, c’est ce qui plombe tout le monde’, a expliqué l’ex-Olympien, qui ajoute qu’il y a eu «tellement de désillusions, de manquements, que la région est dégoûtée, c’est vraiment un réel dégoût de ce qu’il s’est passé».