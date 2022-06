Ligue des Nations : la Suisse s'offre le Portugal, l'Espagne enchaîne contre la République Tchèque et en profite

Changement de leader. Suite de la 4ème journée de la Ligue des Nations ce dimanche, qui marquait pour de nombreux joueurs la fin de cette saison 2021-2022. C'est le cas du Portugal et de l'Espagne, tous deux présents dans le groupe 2 de la Ligue A de cette compétition. Privée de Cristiano Ronaldo, lui autorisé à débuter ses vacances plus tôt que ses coéquipiers, la Seleção est tombée sur un os en Suisse (0-1). Très rapidement, Seferović s'est élevé plus haut que tout le monde entre Pepe et Cancelo pour ouvrir le score de la tête (1-0, 1e). Une entame cauchemardesque pour Bruno Fernandes et les siens, cueillis à froid et bousculés par des Suisses bien rentrés dans leur match.

Omlin écœure la Seleção

Les hommes de Fernando Santos ne parvenaient pas à se montrer dangereux. Hormis sur un coup de casque d'un Danilo positionné en charnière centrale bien repoussé par Omlin (17e) ... juste avant que Leão ne soit privé de son premier but en sélection pour une légère position de hors-jeu de Silva au départ de l'action (18e). Alors que l'ancien Lyonnais Xherdan Shaqiri, touché aux ischios, était contraint de quitter prématurément le pré du Stade de Genève et de laisser sa place à Okafor (22e), les Lusitaniens ont peu à peu repris des couleurs et le contrôle du ballon, sans parvenir à déstabiliser le bloc adverse bien en place.

Après la pause, où Steffen et Guedes ont respectivement remplacé Widmer et Otavio de chaque côté, la gardien de Montpellier, dans un très grand soir, a continué de briller. D'abord en sauvant une balle de but devant Silva (49e) puis en détournant une lourde frappe de Bernardo, l'autre Silva (63e), avant de dégoûter Guedes (72e), Jota (78e) et même Pepe (88e). Le Portugal allait bien mieux qu'en début de partie et faisait souffrir une Nati elle, au contraire, plus dans le dur, même si Seferović est passé très proche du break en contre (62e). En fin de compte, pas de regrets pour la Suisse de Murat Yakin, malgré une dernière frayeur (90e+4), qui glane son premier succès de l'année 2022 et inflige au Portugal sa première défaite dans cette 3ème édition de la Ligue des Nations. Une belle façon de se venger de la claque (0-4) reçue dimanche dernier face à la bande de CR7.

L'Espagne enchaîne et chipe la première place aux Portugais

Un revers qui n'est pas sans conséquence, car, dans le même temps, l'Espagne s'est imposée contre la République Tchèque (2-0), grimpant ainsi à la première place de cette poule 2 devant la Seleção. Pourtant, la soirée ne fut pas si parfaite et aisée que cela sur le pré de l'Estadio La Rosaleda pour les Espagnols. Après son nul miraculeux arraché en République Tchèque une semaine auparavant (2-2), la Roja dominait stérilement face à la Národní Tým, qui se procurait elle les deux premières situations de la partie disputée à Malaga et obligeant Simon à intervenir coup sur coup (18e, 20e). Mais la première occasion fut la bonne pour les joueurs de Luis Enrique, qui a fait confiance au trio Asensio-Morata-Olmo aux avant-postes.

Mais c'est bien le milieu Soler qui a inscrit le premier but de la soirée en reprenant un centre du Madrilène au premier poteau (1-0, 24e). De quoi donner confiance aux Ibériques, et plomber le moral de leurs adversaires, comme fragilisés par l'ouverture du score. Déterminés à inverser la situation au retour des vestiaires, les Tchèques se faisaient plus pressants dans le camp espagnol. Mais la Roja a su faire le dos rond pour mieux frapper. Ou plus précisément faire le break, par l'intermédiaire du joueur du PSG, Sarabia, qui, pour l'un de ses premiers ballons, a repris victorieusement un centre tendu de Torres au second poteau, à bout portant (2-0, 75e). Une belle soirée pour les partenaires de Gavi, encore une fois à son aise avec son pays, toujours invaincus dans cette Ligue des Nations.

Les résultats des matchs de 20h45 du 12 juin

Ligue A - Groupe 2

Espagne 2-0 République Tchèque : Soler (24e), Sarabia (75e)

Suisse 1-0 Portugal : Seferović (1e)

Ligue B - Groupe 4

Slovénie 2-2 Serbie : Gnezda Cerin (48e), Sesko (53e) / Zivkovic (8e), Mitrovic (35e)

Ligue C - Groupe 2

Grèce 1-0 Kosovo : Giakoumakis (71e)

Ligue D - Groupe 2

Malte 1-0 Saint-Marin : Muscat (50e)