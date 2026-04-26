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Algérie, Grenade : mauvaise nouvelle pour Luca Zidane

Par Hanif Ben Berkane
Luca Zidane avec l'Algérie @Maxppp

C’est une mauvaise nouvelle pour l’Algérie. Ce dimanche après-midi, Grenade affrontait Almeria pour le compte de la 37e journée de Liga 2. Un match où Luca Zidane était évidemment titulaire dans les cages du club andalou.

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L’international algérien a vécu une rencontre très compliquée encaissant quatre buts (2-4 score final). Et cerise sur le gateau, il a dû quitter ses partenaires en toute fin de rencontre après une blessure. Un gros coup dur pour le gardien titulaire de l’Algérie à seulement 1 mois et demi du Mondial 2026. Pour rappel, l’Algérie affrontera l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie.

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