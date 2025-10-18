Nice - OL : les compositions officielles

La 8e journée de Ligue 1 se poursuit avec le déplacement de l’Olympique Lyonnais sur la pelouse de Nice. Actuellement 4e du championnat et battu à domicile par Toulouse lors de son dernier match (1-2), l’OL veut se relancer sur la pelouse de l’Allianz Riviera. En face, les Aiglons sont 12e et dans le dur, ils n’ont plus gagné le moindre match depuis le 13 septembre. Cette rencontre est à suivre en direct commenté sur le site Foot Mercato.

Au niveau des compositions, Franck Haise maintient son 3-4-2-1. Diouf en dernier rempart, une défense à trois avec Dante, Oppong et Mendy. Clauss et Bard pistons, Vanhoutte et Sanson dans le cœur du jeu. Enfin, un trio offensif composé de Cho, Kevin Carlos et Diop. Côté OL, Paulo Fonseca opte pour un 4-2-3-1. Greif dans le but, Maitland-Niles et Abner latéraux, Kluivert titulaire dans l’axe avec Mata. Tolisso est associé à Morton dans l’entrejeu, Sulc en pointe haute. Pour l’attaque, Satriano est accompagné par Fofana et Karabec.

Les compositions

Nice : Diouf - Mendy, Dante ©, Oppong - Clauss, Boudaoui, Vanhoutte, Bard - Diop, Cho, Boga

OL : Greif - Maitland-Niles, Mata, Kluivert, Abner - Morton, Tolisso © - Karabec, Sulc, Fofana - Satriano