« Je souffre, j’ai mal et je pleure » : le témoignage inquiétant de Neymar avant la Coupe du Monde 2026

L’actualité brésilienne n’a pas été de tout repos ces dernières semaines après que la Seleção a secoué le monde du football en publiant une liste de joueurs pour les matchs amicaux préparatoires sans y inclure Neymar, malgré la blessure de Rodrygo. Un choix qui résonne comme un séisme à moins de trois mois de la Coupe du Monde 2026. L’entraîneur italien, Carlo Ancelotti, a justifié cette décision par des considérations physiques et tactiques, affirmant privilégier des joueurs qu’il juge « 100 % prêts » pour affronter la France et la Croatie, tout en soulignant que la porte n’est pas totalement fermée pour le Mondial à condition que Neymar retrouve pleinement son niveau. Cette décision intervient alors que le numéro 10 de Santos, encore capable d’éclairs de génie, peine à retrouver la constance qui a fait sa renommée mondiale, accusant le coup de quelques blessures à répétition avec un temps de jeu limité. À 34 ans, une question lourde de sens se pose pour l’avenir de la Seleção.

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Le cas Neymar a embrasé toutes les presses brésiliennes, les réseaux sociaux et même les voix d’anciennes gloires du football auriverde. Tandis que certains supporters scandent encore son nom dans les stades, appelant à son retour immédiat après des résultats mitigés de l’équipe sans lui, d’autres journalistes et anciens joueurs débattent ouvertement de sa place dans le projet brésilien. « J’observe tout, j’écoute tout. Mais mon rôle est de prendre des décisions. Il est normal que chacun puisse avoir son opinion, car le football n’est pas une université… le football n’est pas une science exacte. Chacun a son opinion, et je dois respecter celle de chacun », avait alors expliqué Carlo Ancelotti en conférence de presse. Des légendes comme Romário ont publiquement défendu l’idée que le meilleur buteur de l’histoire du Brésil mérite sa chance à la prochaine Coupe du Monde, critiquant la fermeté d’Ancelotti, alors que des chroniqueurs vont jusqu’à imaginer Neymar présent dans l’équipe… mais « comme simple spectateur » pour la vie de groupe.

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Neymar à cœur ouvert

Dans le deuxième épisode 48 heures sur mes jours de repos de sa mini-série disponible sur YouTube, Neymar a montré les coulisses de ses jours off et a notamment expliqué pourquoi il n’avait pas joué contre Cruzeiro le 22 mars, lors du dernier match avant la trêve internationale. « Après le match contre l’Internacional, j’ai ressenti une légère douleur aux ischio-jambiers, et le médecin m’a conseillé de ne pas jouer et de me reposer, afin de ne prendre aucun risque. J’ai accepté. Je ne me sentais pas à l’aise de jouer dans ces conditions. Sur le terrain, je suis quelqu’un qui ne se retient jamais. Je veux toujours donner le meilleur de moi-même. C’est très mauvais pour moi de jouer avec ça en tête. Nous avons choisi de ne pas aller au match. Cela a provoqué un tollé général, mais c’est le jeu. Les gens vont parler, il n’y a pas d’échappatoire. C’est la vérité », a d’abord confié la star brésilienne. Alors qu’il a inscrit un but et une passe décisive lors d’un match d’entraînement cette semaine, le natif de Mogi das Cruzes continue sa course contre-la-montre pour empocher un ticket pour le mondial nord-américain.

C’est alors que la star s’est confiée sur sa vie de joueur. Neymar se souvient avoir dû renoncer à son enfance pour poursuivre son rêve de devenir joueur professionnel, mais il constate une pression excessive de la part des gens. « J’avais 13 ou 14 ans et je ne voyageais pas avec l’école. Je n’allais pas au cinéma avec mes amis le soir, car je n’avais pas le temps et j’avais entraînement le lendemain matin. Je me disais : "Mince, tous mes amis s’amusent à l’école, et moi, je suis à la maison, à fixer le plafond." Mais il y avait une raison à tout ça, et je le comprenais. J’étais contrarié, mais le lendemain, j’étais fou de joie parce que je jouais au foot. Je vis cette situation depuis 20 ans. C’est le prix à payer pour être joueur. C’est difficile. Au Brésil, c’est particulièrement dur. Les gens vous critiquent sans cesse et ne comprennent pas que vous êtes une personne comme les autres. C’est vraiment pénible. Je suis incroyablement reconnaissant, j’ai travaillé dur pour ça, mais je suis un être humain », a poursuivi l’ancien joueur du FC Barcelone et du PSG.

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Tout en observant Brésil-France sur sa télé, le numéro 10 de Santos n’a pas caché sa frustration face aux critiques qu’il a reçues. Un sentiment qui pèse beaucoup dans l’esprit meurtri du fils spirituel de Pelé. « Je ressens la même chose que vous : je souffre aussi, j’ai mal, je me réveille de mauvaise humeur, je pleure, je me mets en colère, je suis heureux… c’est normal. Pourquoi ne pourrais-je pas faire des choses normales ? Je ne sais pas quel est votre métier, mais quand vous avez un peu de temps libre, que faites-vous ? Dites-moi : allez-vous retravailler ? Vous qui travaillez, pendant votre jour de congé, allez-vous retravailler ? Ça me dérange de voir qu’il y a des gens qui ne m’aiment pas. Je ne peux pas me permettre de faire des erreurs, vraiment pas. Mais j’en ai déjà fait beaucoup. Je baisse la tête, je l’admets, et c’est la vie. J’ai 34 ans, j’ai déjà fait beaucoup d’erreurs et j’en ferai encore beaucoup d’autres », a conclu l’actuel numéro 10 de Santos. En tout cas, à moins de 3 mois du début de la Coupe du Monde 2026, Neymar semble plus que jamais en difficultés physiques, mais aussi mentales. En espérant des jours meilleurs et une belle dernière danse aux Etats-Unis pour l’homme aux 128 sélections et 79 buts avec la Seleção.