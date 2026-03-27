Monterrey : Anthony Martial fait scandale au Mexique

Il y a dix ans, Anthony Martial (30 ans) avait été sélectionné comme grand espoir des Bleus pour disputer l’Euro 2016, sa première compétition majeure. Mais aujourd’hui, la carrière du Golden Boy 2015 est bien plus mouvementée qu’à ses débuts. Arrivé chez les Rayados de Monterrey pour relever un nouveau défi, l’attaquant français de 29 ans avait été accueilli en rockstar début septembre. Pourtant, l’ex-Lyonnais n’a pas eu le rendement espéré et a dû attendre janvier 2026 pour ouvrir son compteur de buts, en inscrivant une réalisation et en délivrant deux passes décisives lors d’un même match contre Mazatlán (5-1).

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Des débuts compliqués au Mexique

Après des expériences mitigées en Europe, son aventure au Mexique ne se déroule pas comme prévu, avec un bilan très modeste. Ses premières statistiques avaient néanmoins donné des motifs d’espoir à son club, d’autant plus qu’il avait offert une nouvelle passe décisive contre Cruz Azul, en huitièmes de finale aller de la Ligue des champions de la CONCACAF. Mais une blessure à l’épaule est venue freiner sa montée en puissance. Récemment rétabli après près d’un mois d’absence, Anthony Martial s’est de nouveau fait remarquer… mais pas de la bonne manière.

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En effet, le média local TUDN rapporte que l’international tricolore a été sanctionné par son club et contraint de s’entraîner à l’écart du groupe. L’incident à l’origine de cette mise à l’écart s’est produit lors de la 11e journée du Clausura 2026 face à Chivas de Guadalajara. Resté sur le banc, Martial aurait très mal réagi à l’entrée en jeu du jeune Joaquín Moxica à la 74e minute. Frustré, l’ancien joueur de Manchester United a laissé éclater sa colère, au point d’agacer son staff.

Une attitude qui fait polémique

L’entraîneur de Monterrey, Nicolás Sánchez, a rapidement pris des mesures disciplinaires en décidant de l’écarter du groupe professionnel à la suite de ce comportement. Le média précise que l’entrée du jeune joueur aurait contrarié Anthony Martial, vexé de le voir passer devant lui dans la hiérarchie. Soucieux de préserver la cohésion du vestiaire, Nicolás Sánchez a opté pour une sanction limitée dans le temps, au moins pour une semaine.

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Cet incident intervient au pire moment pour les Rayados, qui restent sur une série de trois matches sans victoire et occupent actuellement la neuvième place du championnat, avec 14 points. Le club a également été éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions de la CONCACAF par Cruz Azul. En clair, la situation ne s’arrange pas pour Anthony Martial, qui n’a disputé que 21 matches (dont 6 titularisations) avec le club mexicain, pour un total d’un but et trois passes décisives.