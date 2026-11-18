La dernière trêve internationale de cette année 2026 est en train de prendre fin. Les joueurs rentrent au compte-gouttes dans leurs clubs respectifs à un mois et demi de l’ouverture du marché des transferts. Le FC Barcelone est évidemment à l’œuvre dans ces préparatifs et plusieurs dossiers chauds le concernent. Deco et Bojan, respectivement directeur sportif et coordinateur du club, étaient invités sur l’émission Tot Costa sur Catalunya Ràdio pour faire un point sur le mercato. Ils sont assez directs, notamment vis-à-vis des rentrées d’argent. Il faut du cash qu’ils pourraient obtenir avec Ronald Araujo.

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L’Uruguayen est en train de renaître du côté de Liverpool où il est prêté avec une option d’achat fixée à 55 M€. «Je suis content pour Ronald, démarre Deco ce mercredi soir. C’est un capitaine, il a connu des moments difficiles au club, de bonheur aussi, et nous avons une bonne relation. Il a pris sa décision et nous l’avons respectée. Pour nous, l’essentiel est de le voir heureux. Si plus tard, il décide de rester et que tout continue sur cette voie, tout ira bien. Nous serons heureux parce que ça a marché et pour lui. Et un peu d’argent ne nous ferait pas de mal non plus.»

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Un départ de Baldé n’est pas en préparation

Autre sujet chaud dans les arcanes barcelonais, Alejandro Balde. La situation est simple pour lui. Devenu 2e, voire 3e choix d’Hansi Flick au poste de latéral gauche, il souhaite s’en aller. «Balde est un garçon fantastique. Il est clair qu’il est dans une situation délicate. Il veut jouer, il est de chez nous. Il reste un joueur important, mais il est vrai qu’il ne joue pas en ce moment, même s’il est prêt si l’entraîneur a besoin de lui», constate l’ancien attaquant. Si son nom revient régulièrement en ce moment, avec notamment une réunion ces dernières heures en compagnie de Jorge Mendes, sa vente n’est pas en préparation, poursuit Deco.

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«Balde a gagné la Liga avec Xavi, il reste un joueur fantastique. Au final, ce sont des dynamiques et des moments, et ça ne veut pas dire qu’il ne peut pas rejouer demain. Les joueurs ont la capacité à se transformer, surtout quand on est jeune. Il a montré de quoi il est capable», affirme le dirigeant portugais. Le PSG, Manchester United, Manchester City, le Bayern Munich et même Monaco récemment se sont penchés sur sa situation ces dernières semaines. Le Barça espère tirer 40 M€ de sa vente. «Il ne nous a pas dit qu’il n’était pas content», jure le directeur sportif.

Vendre semble être une condition pour recruter cet hiver. Confronté à de nombreuses blessures dans le domaine défensif essentiellement (Andreas Christensen, Eric Garcia, Jules Koundé, Xavi Espart tous touchés à des degrés différents), le Barça cherche un défenseur central, confirme Deco. «Tout est envisageable. Nous avons vu Xavi Espart s’affirmer et vous donner un joueur supplémentaire. Il est vrai que les blessures ont compliqué les choses et, bien sûr, nous devons analyser, nous asseoir avec l’entraîneur et décider. Pour y aller en janvier, il faut très bien savoir ce que nous cherchons.» Réponse dans quelques semaines.