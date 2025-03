Ligue 2 : Caen et Martigues replongent, Guingamp se relance

Alors que le Paris FC et Lorient s’affronteront demain pour un choc en vue de la première place, la 26e journée de Ligue 2 débutait ce vendredi soir avec le traditionnel multiplex, qui concernait principalement le maintien, cette semaine. Avec, pour commencer, la nouvelle défaite du SM Caen, toujours dernier et qui replonge après avoir été rapidement surpris par Laval, qui en profite pour remonter au 6e rang. Même scénario pour Martigues, après deux succès consécutifs, qui retombe contre Bastia (9e).

La suite après cette publicité

Barragiste et avec seulement un point d’avance sur Martigues, Clermont s’est également incliné en se faisant renverser par Guingamp, nouveau 5e de Ligue 2. Au 14e rang, Amiens s’est incliné sur la pelouse du Red Star (2-0) et offre ainsi aux Parisiens la 12e place. Dans les autres résultats, Ajaccio (13e) a arraché le match nul face à Grenoble (8e) et l’ESTAC est allé s’imposer à Pau, dans un duel entre le 11e et le 10e du classement. Lundi, Dunkerque (3e) devra patienter avant d’aller défier Rodez (15e).