Besiktas veut jouer un sale tour à l’OL pour Youssouf Fofana

L’OL est assurément le dynamiteur de ce dernier jour de mercato. Ces derniers jours, l’Olympique Lyonnais se retrouve sous une immense pression financière lors de ce mercato et doit impérativement renflouer ses caisses à hauteur de 50 millions d’euros. Privé des retombées financières de la Ligue des Champions, le club rhodanien est contraint de sacrifier plusieurs cadres pour assainir sa situation économique. Ainsi, la direction s’active intensément dans cet ultime jour du marché des transferts.

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La plus grosse valeur marchande était celle de Malick Fofana. Ciblé en Angleterre pour un départ, l’ailier belge devait rejoindre Sunderland dans un premier temps. Finalement, le joueur de 21 ans devrait s’engager à Crystal Palace pour près de 40 millions d’euros. Dans le même temps, Ainsley Maitland-Niles, proche d’Everton, et Nicolás Tagliafico, ciblé par l’Atlético de Madrid, pourrait quitter le Rhône dans les prochaines heures. Dans le sens des arrivées, Lyon tente de compenser ces pertes en ciblant notamment Keito Nakamura pour un transfert estimé à 20 millions d’euros, bonus compris.

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Besiktas a fait une offre à Youssouf Fofana

Un autre recrutement pourrait être envisagé dans les prochaines heures entre Rhône et Saône. Ainsi, l’une des priorités majeures menait à la venue de Youssouf Fofana en provenance de l’AC Milan. Cependant, l’opération patine. S’il n’y a toujours pas d’accord entre Lyon et le club italien pour un prêt assorti d’une option d’achat, la situation commence à se compliquer sérieusement pour les Gones selon de nombreuses sources ces dernières heures.

C’est dans ce contexte que Beşiktaş pousse fort pour récupérer l’international français. Selon nos informations, le club turc est passé à l’offensive avec une grosse offre financière qui fait désormais mûrement réfléchir l’international français (23 sélections). Besiktas entend bien profiter du blocage des négociations entre l’OL et Milan pour rafler la mise, faisant de ce dossier l’un des plus brûlants à suivre de très près.