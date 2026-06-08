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Coupe du Monde

EdF : Didier Deschamps a déjà son onze de départ pour le Mondial

Par Josué Cassé
1 min.
Kylian Mbappé et Didier Deschamps en équipe de France @Maxppp

Présent en conférence de presse après la victoire des Bleus contre l’Irlande du Nord (3-1), ce lundi soir à Lille, Didier Deschamps a avoué qu’il avait déjà une équipe type en tête pour le début du Mondial (l’équipe de France défiera le Sénégal le 16 juin prochain).

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«Oui j’ai mon onze en tête, il y a un onze qui commencera mais on aura aussi besoin d’entrants performants. Il faut une équipe de départ mais on a plusieurs options», a ainsi assuré le sélectionneur des Bleus. Au regard des performances du soir, Olise mais également Doué semblent en bonne posture pour en faire partie.

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