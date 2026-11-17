Réputé pour son tempérament volcanique et sa difficulté à s’inscrire dans la durée sur un même banc, lui qui est actuellement libre après des expériences contrastées au Stade Rennais ou encore à l’Atlético Mineiro, Jorge Sampaoli a pourtant gardé une trace indélébile de son passage en France. Interrogé par le média ESPN sur le club dans lequel il s’est senti le plus heureux au cours de sa carrière d’entraîneur, l’ancien sélectionneur de l’Albiceleste n’a pas hésité une seule seconde avant de désigner l’Olympique de Marseille. Un choix limpide qui témoigne de l’attachement particulier conservé par le technicien argentin pour la cité phocéenne, malgré un départ soudain à l’été 2022.

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Arrivé sur la Canebière en mars 2021 avant de claquer la porte en juillet 2022, le coach de 66 ans aura dirigé l’OM à 67 reprises, le temps de s’imprégner pleinement de l’atmosphère unique du Stade Vélodrome. Nul doute que l’incroyable ferveur populaire et la passion électrique qui entourent le club marseillais ont lourdement pesé dans son jugement.