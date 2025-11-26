PSG : Nicolas Sarkozy présent en tribunes contre Tottenham

Alors que la 5e journée de la Ligue des Champions offre un sacré choc entre le Paris Saint-Germain et Tottenham, le spectacle est bien présent avec un résultat provisoire de 4-2. Dans les tribunes, il y a également de l’animation puisque l’ancien Président de la République Nicolas Sarkozy est présent en tribunes.

Resté 20 jours en détention provisoire à la prison de la Santé, Nicolas Sarkozy a été libéré le lundi 10 novembre et se retrouve sous contrôle judiciaire. Ce mercredi, ce supporter du Paris Saint-Germain a donc pu voir son club en action face à Tottenham.