Real Madrid : José Mourinho est déjà sous pression avant le Clásico

C’est LE match que toute l’Espagne attend, voire la planète football. Le Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid est toujours un moment particulier en Liga. Sans forcément désigner le futur vainqueur du championnat, même si elle offre forcément un ascendant psychologique et du prestige, cette rencontre est ce qui se fait de mieux. C’est aussi une grosse pression sur les épaules des deux entraîneurs, et notamment sur celle de Mourinho. Ce dernier s’apprête à revenir au Camp Nou 13 ans après.

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Son poste n’est pas vraiment en danger, même en cas de défaite. Il est encore trop tôt. En revanche, perdre un Clásico a un impact sur la suite. Il y aura des répercussions médiatiques et aux yeux des supporters. Il perdra un peu de crédibilité, alors même que le Real Madrid montre du mieux depuis quelques matchs. C’est lui qui aura le plus à perdre dimanche (21h) puisque les Merengues ont déjà 6 points de retard sur le leader catalan. Une nouvelle défaite hypothéquerait fortement les chances de titre en fin de saison.

Le Clásico décide de l’avenir des entraîneurs

Pour l’instant, José Mourinho bénéficie du soutien total de la direction madrilène, même si Mundo Deportivo rapporte de quelques sources que Didier Deschamps serait un possible remplaçant à plus long terme. C’est surtout que l’histoire récente des Clásicos a fait des victimes chez les entraîneurs du Real. Au tout début de l’année, Xabi Alonso, que le vestiaire ne soutenait qu’en partie, a perdu son poste après la défaite en finale de la Supercoupe d’Espagne face au Barça.

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En 2018, Julen Lopetegui a lui aussi dû rendre son tablier après une série de mauvais résultats (nul contre l’Atlético Madrid, défaites face à Alavés et Levante) suite à une déroute 5-1 à Barcelone. Deux ans plus tôt, l’équipe de Rafa Benítez avait subi une humiliation 4-0 au Santiago-Bernabéu, scellant son avenir. Il ne s’en était jamais remis et avait été limogé quelques semaines plus tard. Plus récemment, Ancelotti avait perdu la finale de la Coupe du Roi et perçu cela comme un élément déclencheur. Il était temps de partir. Mourinho est prévenu.