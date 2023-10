Serie A : l’Atalanta en promenade de santé à Empoli

Suite de la 10ème journée de Serie A ce lundi soir. L’Atalanta Bergame se déplaçait sur la pelouse du stade Carlo Castellani pour y affronter le club d’Empoli. Et les joueurs de Gian Piero Gasperini n’ont fait qu’une bouchée face à la troupe d’Aurelio Andreazzoli (3-0) grâce à un doublé de Gianluca Scamacca (5e, 51e) et du milieu néerlandais Teun Koopmeiners (29e). Victoire maîtrisée donc pour les Bergamasques qui enchaînent bien pour rester dans le peloton de tête.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 4 Atalanta 19 10 10 6 1 3 18 8 18 Empoli 7 10 -16 2 1 7 3 19

Au classement, l’Atalanta reste à la 4ème position et recolle devant le trio de tête composé de l’Inter Milan, l’AC Milan et la Juventus, tandis que le terrible début de saison d’Empoli se poursuit et le club de Toscane campe désormais la 18ème place. Le weekend prochain, la Dea accueillera l’Inter Milan pour le choc de la 11ème journée en Italie, alors que les Azzurri se déplaceront en banlieue romaine pour y défier le promu Frosinone.