Mercato : le géant Karim Sow agite le marché

Devenu l’un des meilleurs défenseurs du championnat suisse sous les couleurs de Lausanne, Karim Sow franchit les paliers à vitesse grand V, lui qui totalise déjà plus d’une centaine d’apparitions chez les professionnels. Du haut de son 1m99, ce roc défensif helvético-sénégalais possède un profil particulièrement moderne. Loin d’être uniquement un monstre physique au duel, il se distingue par une grande aisance balle au pied, une qualité rare pour un joueur de son immense gabarit.

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Avec de telles caractéristiques physiques et techniques, Karim Sow possède incontestablement le profil idoine pour s’épanouir dans l’exigeante Premier League anglaise. Toutefois, un passage par la Ligue 1 représente un tremplin intermédiaire particulièrement pertinent et séduisant pour ce joueur francophone. Selon nos informations, son nom figure d’ailleurs en très bonne place sur la short-list du RC Strasbourg, toujours friand de jeunes talents à fort potentiel. Mais le club alsacien devra jouer des coudes sur ce dossier estimé entre 4 et 5 millions d’euros. Le Borussia Mönchengladbach en Bundesliga, ainsi qu’Ipswich et Hull City en Angleterre, sont également prêts à passer à l’action pour s’attacher les services du prometteur défenseur central.