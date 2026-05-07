Strasbourg - Rayo Vallecano : les compositions officielles

Ce jeudi, place au retour de la demi-finale de la Ligue Europa Conference 2025/2026 avec un sacré choc entre le Racing Club de Strasbourg et le Rayo Vallecano. En difficulté après la défaite 1-0 du match aller, les Alsaciens s’articulent dans un 4-3-3 avec Mike Penders dans les cages derrière Guéla Doué, Andrew Omobamidele, Ismaël Doukouré et Ben Chilwell. Le milieu de terrain est assuré par Valentin Barco, Samir El Mourabet et Abdoul Ouattara. Devant, Julio Enciso est soutenu par Diego Moreira et Martial Godo.

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De leur côté, les Espagnols s’organisent dans un 4-2-3-1 avec Augusto Batalla qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Andrei Ratiu, Florian Lejeune, Pathé Ciss et Pep Chavarria en défense. Unai Lopez et Oscar Valentin composent l’entrejeu avec Jorge de Frutos et Ilias Akhomach dans les couloirs. En pointe, Alemao est soutenu par Isi Palazon.

Les compositions

Racing Club de Strasbourg :

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Rayo Vallecano :