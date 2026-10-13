Naples : Kevin De Bruyne est en train de remettre tout le monde d’accord !

La saison dernière sous les couleurs de Naples a été particulièrement délicate et contrastée pour Kevin De Bruyne. Souvent éloigné des terrains en raison de pépins physiques à répétition et ayant du mal à s’adapter en Campanie après près d’une décennie à Manchester City, le milieu de terrain n’avait pas réussi à retrouver les qualités démontrées en Angleterre. Cette campagne perturbée par les blessures laissait alors flotter quelques doutes sur sa capacité à retrouver son tout meilleur niveau en Serie A.

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Pourtant, le milieu offensif belge a rapidement fait taire les sceptiques dès ce début de saison en envoyant des signaux extrêmement rassurants. Lors du dernier rassemblement international avec les Diables Rouges, De Bruyne a livré des prestations étincelantes avec notamment un doublé décisif contre la Turquie et un match de haut vol face à l’Italie. L’occasion pour lui de rappeler toute l’étendue de son talent. Ses fulgurances avec la sélection ont immédiatement relancé le débat sur son utilisation en club, poussant son entraîneur Massimiliano Allegri à adapter ses choix tactiques pour maximiser le rendement du Belge à Naples.

Kevin De Bruyne excelle plus bas sur le terrain

L’ancien de Chelsea a poursuivi sur sa lancée ce samedi lors de la victoire contre Frosinone (3-0), où KDB s’est offert son tout premier doublé sous le maillot napolitain. Élu homme du match, le Belge a expliqué qu’il s’adaptait aux consignes de son entraîneur même s’il aimerait évoluer plus haut sur le terrain, comme il l’a confié après la rencontre au micro de Sky Sport : «je préfère jouer en 8 ou en 10. Aujourd’hui, j’ai joué à un poste différent, mais ce n’est pas un problème». Avec Naples, il compte déjà trois buts et une passe décisive en sept matches toutes compétitions confondues cette saison.

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Aligné dans un rôle plus reculé au cœur d’un système en 3-4-3 aux côtés de Stanislav Lobotka, Kevin De Bruyne prouve qu’à 35 ans, cette position un cran plus bas lui sied à merveille. En évoluant plus bas sur le terrain, il bénéficie d’une lecture globale du jeu et fait parler ses qualités de passe de plus bas sur le terrain. Malgré des qualités physiques en baisse au fil des ans, ce nouveau registre pourrait bien prolonger sa carrière au plus haut niveau tout en faisant le bonheur au Napoli, qui affronte Villarreal ce mardi en Ligue des Champions(21h).