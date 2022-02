L'histoire controversée de Mauricio Pochettino au PSG

La suite après cette publicité

Six premiers mois contrastés

18 ans après, le 2 janvier 2021, Mauricio Pochettino retrouve officiellement le Paris Saint-Germain. L'histoire est belle. Les retrouvailles touchantes. Il retrouve même certains intendants du club après toutes ces années. Mais après l'émotion, place au travail. Les débuts de l'Argentin sont prometteurs avec 8 victoires sur ses 10 premiers matchs, dont une face à l'OM qui lui a permis de remporter son premier trophée avec le PSG, son premier en tant qu'entraîneur. Néanmoins, la première moitié de saison du technicien argentin dans la capitale est mitigée. La perte du titre de Ligue 1 contrastant avec l'excellent parcours en Coupe d'Europe.

Le PSG version Pochettino fait débat

Des résultats à défaut d'avoir un style. Telle semble être la philosophie de Mauricio Pochettino depuis son arrivée dans la capitale. Car les progrès de son équipe sont difficilement perceptibles. Quid de la patte Pochettino ? Cette équipe du PSG semble s'appuyer sur son point fort, à savoir la transition rapide, pour faire la différence. C'est en tout les cas le style affiché par l'équipe parisienne face aux grosses écuries européennes. Car en réalité, le fond de jeu parisien est inexistant. Parler d'identité de jeu semble même insensé. Mais l'intéressé le sait, seul le résultat compte ou plutôt seule la Ligue des Champions, rêve ultime du club parisien. Le moment de vérité aura lieu le 15 février prochain, lors du 8ème de finale aller de Ligue des Champions face au Real Madrid.

Départ inéluctable

Entre l'Argentin et le club de la capitale, la mayonnaise ne semble avoir jamais pris. Le point de non-retour paraît même avoir été atteint. Selon nos informations, l'intéressé en a marre de l'atmosphère parisienne. D'un point de vue sportif et extra-sportif. Dans les faits, le fonctionnement du club ne lui plaît pas et sa relation avec Leonardo s'est considérablement refroidie. Mauricio Pochettino ne devrait pas poursuivre, qu'importe le bilan à l'issue de la saison.

Les dirigeants parisiens paraissent d'accord sur ce point, eux qui ont cherché à le remplacer ces dernières semaines. Le principal intéressé ne devrait pas avoir de difficulté à trouver un nouveau point de chute puisqu'en janvier déjà, Pochettino était disposé à rejoindre Manchester United, d'après nos informations. Ce sont donc 4 mois assez particuliers qui s'annoncent au PSG, avec un entraîneur qui a déjà la tête ailleurs et qui devra tenter d'aller au bout en Ligue des Champions.